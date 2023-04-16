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  5. Municipality of Filothei - Psychiko

Купить недвижимость с бассейном в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

Neo Psychiko
9
Municipal Unit of Psychiko
8
1 объект найдено
Вилла 7 спаленв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
12 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 5
€ 6,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

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