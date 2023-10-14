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Жильё с видом на море в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

Neo Psychiko
12
Municipal Unit of Psychiko
7
1 объект найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
€180,000

Типы недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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