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Дома в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

Municipal Unit of Psychiko
3
Neo Psychiko
3
7 объектов найдено
Дом с Lot size 208 m в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Дом с Lot size 208 m
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Площадь 100 м²
A, отдельно стоящий 100 кв.м. в 208 кв.м. участок, первый этаж, год постройки 1950, с энерге…
Цена по запросу
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,50 млн
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€198,000
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€15,50 млн
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€700,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
€3,19 млн
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
€3,19 млн

Типы недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko

коттеджи

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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