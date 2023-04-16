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Купить коттедж в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

Municipal Unit of Psychiko
2
Neo Psychiko
1
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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,186,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,186,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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