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  5. Municipality of Filothei - Psychiko

Купить недвижимость в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

Neo Psychiko
9
Municipal Unit of Psychiko
8
17 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У …
Квартира 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 388,500
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 336,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 198,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Вилла 7 спаленв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
12 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 5
€ 6,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Квартира 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 61 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 600,000
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается квартира площадью 43 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается квартира площадью 35 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 700,000
Продается квартира площадью 162 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,186,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,186,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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