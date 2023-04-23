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Коттеджи в Municipality of Eurotas, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Еракион, Греция
Коттедж 1 комната
Еракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Находится недалеко от города Сп…

Параметры недвижимости в Municipality of Eurotas, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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