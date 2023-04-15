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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Ermionida
Виллы
Купить вилла с видом на горы в Municipality of Ermionida, Греция
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Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
12 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 7 спален
agios aimilianos, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
Вилла 4 спальни
dorouphi, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 5 спален
Thermisia, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 5 спален
Municipality of Ermionida, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 3 спальни
Thermisia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 460,000
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни
agios aimilianos, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни
Agii Anargyri, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция
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недорогая
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