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Купить вилла в Municipality of Ermionida, Греция

Кранидион
2
Municipal Unit of Ermioni
1
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22 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 9 спаленв Портохелион, Греция
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
12 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спаленв Портохелион, Греция
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 3 спальнив Портохелион, Греция
Вилла 3 спальни
Портохелион, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
Вилла 3 спальнив agios aimilianos, Греция
Вилла 3 спальни
agios aimilianos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальнив Petrothalassa, Греция
Вилла 4 спальни
Petrothalassa, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1.000 кв.м на полуострове Пелопоннес,Порто Хели. Первый у…
Вилла 7 спаленв agios aimilianos, Греция
Вилла 7 спален
agios aimilianos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 5 спаленв dorouphi, Греция
Вилла 5 спален
dorouphi, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,285,000
Продается восхитительная вилла, расположенная в одной из активно развивающихся областей Герм…
Вилла 1 комнатав Портохелион, Греция
Вилла 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
Вилла 6 спаленв Портохелион, Греция
Вилла 6 спален
Портохелион, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальнив dorouphi, Греция
Вилла 4 спальни
dorouphi, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 5 спаленв Thermisia, Греция
Вилла 5 спален
Thermisia, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 5 спаленв Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Ermionida, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 3 спальнив Thermisia, Греция
Вилла 3 спальни
Thermisia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальнив agios aimilianos, Греция
Вилла 4 спальни
agios aimilianos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальнив Agii Anargyri, Греция
Вилла 4 спальни
Agii Anargyri, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальнив Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 9 спаленв Agii Anargyri, Греция
Вилла 9 спален
Agii Anargyri, Греция
12 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 5 спаленв Портохелион, Греция
Вилла 5 спален
Портохелион, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 1 комнатав dorouphi, Греция
Вилла 1 комната
dorouphi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …
Вилла 3 спальнив agios aimilianos, Греция
Вилла 3 спальни
agios aimilianos, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажная вилла площадью 306 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 1 комнатав agios aimilianos, Греция
Вилла 1 комната
agios aimilianos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается вилла площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …

Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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