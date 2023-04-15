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Купить таунхаус с видом на горы в Municipality of Ermionida, Греция

Municipal Unit of Kranidi
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…

Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

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