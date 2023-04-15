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Купить дом в Municipality of Ermionida, Греция

Кранидион
3
Municipal Unit of Ermioni
1
Municipal Unit of Kranidi
1
36 объектов найдено
Коттедж 5 комнатв Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 6 комнатв Ermioni, Греция
Коттедж 6 комнат
Ermioni, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 3 спальнив dorouphi, Греция
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Вилла 4 спальнив Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Дом 4 спальнив dorouphi, Греция
Дом 4 спальни
dorouphi, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 295 м² Количество этажей 1
€ 580,000
Краниди, Portocheli, Особняк Продажа, 295 кв.м., На участке 1000 кв.м., Статус объекта: Отли…
Дом 5 спаленв Портохелион, Греция
Дом 5 спален
Портохелион, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат 205 м²
€ 450,000
Краниди, Portocheli, Особняк Продажа, 205 кв.м., На участке 4000 кв.м., Статус объекта: Хоро…
Вилла 9 спаленв Портохелион, Греция
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
12 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спаленв Портохелион, Греция
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 3 спальнив Портохелион, Греция
Вилла 3 спальни
Портохелион, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
Коттедж 3 спальнив agios aimilianos, Греция
Коттедж 3 спальни
agios aimilianos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
Коттедж 3 спальнив dorouphi, Греция
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
Вилла 3 спальнив agios aimilianos, Греция
Вилла 3 спальни
agios aimilianos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Коттедж 4 спальнив agios aimilianos, Греция
Коттедж 4 спальни
agios aimilianos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
Вилла 4 спальнив Petrothalassa, Греция
Вилла 4 спальни
Petrothalassa, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1.000 кв.м на полуострове Пелопоннес,Порто Хели. Первый у…
Вилла 7 спаленв agios aimilianos, Греция
Вилла 7 спален
agios aimilianos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Коттедж 5 спаленв Портохелион, Греция
Коттедж 5 спален
Портохелион, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
Вилла 5 спаленв dorouphi, Греция
Вилла 5 спален
dorouphi, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,285,000
Продается восхитительная вилла, расположенная в одной из активно развивающихся областей Герм…
Вилла 1 комнатав Портохелион, Греция
Вилла 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
Вилла 6 спаленв Портохелион, Греция
Вилла 6 спален
Портохелион, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальнив dorouphi, Греция
Вилла 4 спальни
dorouphi, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Таунхаус 8 спаленв Портохелион, Греция
Таунхаус 8 спален
Портохелион, Греция
15 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
Коттедж 4 спальнив Agii Anargyri, Греция
Коттедж 4 спальни
Agii Anargyri, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
Вилла 5 спаленв Thermisia, Греция
Вилла 5 спален
Thermisia, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 5 спаленв Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Ermionida, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 3 спальнив Thermisia, Греция
Вилла 3 спальни
Thermisia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальнив agios aimilianos, Греция
Вилла 4 спальни
agios aimilianos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальнив Agii Anargyri, Греция
Вилла 4 спальни
Agii Anargyri, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальнив Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
Вилла 9 спаленв Agii Anargyri, Греция
Вилла 9 спален
Agii Anargyri, Греция
12 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…

Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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