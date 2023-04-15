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Купить коттедж с видом на море в Municipality of Ermionida, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 5 комнатв Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 3 спальнив dorouphi, Греция
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 3 спальнив agios aimilianos, Греция
Коттедж 3 спальни
agios aimilianos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
Коттедж 3 спальнив dorouphi, Греция
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
Коттедж 4 спальнив agios aimilianos, Греция
Коттедж 4 спальни
agios aimilianos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
Коттедж 5 спаленв Портохелион, Греция
Коттедж 5 спален
Портохелион, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
Коттедж 4 спальнив Agii Anargyri, Греция
Коттедж 4 спальни
Agii Anargyri, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…

Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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