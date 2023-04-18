Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Epidaurus
  6. Виллы

Купить вилла с видом на горы в Municipality of Epidaurus, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Nea Ephidauros, Греция
Вилла 5 спален
Nea Ephidauros, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…

Параметры недвижимости в Municipality of Epidaurus, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти