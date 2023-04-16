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  5. Municipality of Elliniko - Argyroupoli

Купить недвижимость с бассейном в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

Municipal Unit of Argyroupoli
11
Municipal Unit of Elliniko
10
5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 140 м²
€ 780,000
Elliniko area south of Athens, apartment of 140sq.m. 1st floor of luxury construction with a…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 422 м²
€ 2,300,000
Elliniko south of Athens maisonette of 422sq.m. Luxurious construction and special architect…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 305 м²
€ 1,800,000
Elliniko south of Athens maisonette of 305sq.m. Luxurious construction and special architect…
Вилла 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1560 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…

Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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