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  5. Municipality of Elliniko - Argyroupoli

Купить недвижимость с видом на море в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

Municipal Unit of Argyroupoli
11
Municipal Unit of Elliniko
10
4 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 5/1 Этаж
€ 525,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Вилла 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1560 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…

Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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