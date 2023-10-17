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Пентхаусы в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
€1,03 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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