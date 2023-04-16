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  5. Municipality of Elliniko - Argyroupoli

Купить недвижимость с видом на горы в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

Municipal Unit of Argyroupoli
11
Municipal Unit of Elliniko
10
3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…

Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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