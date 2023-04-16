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  5. Municipality of Elliniko - Argyroupoli

Купить недвижимость в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

Municipal Unit of Argyroupoli
11
Municipal Unit of Elliniko
10
21 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 103 м²
€ 320,000
Kato Hellenikon, floor apartment of 103 sq.m. elevated ground floor of a 2-story house on a …
Квартира 4 комнатыв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 5/1 Этаж
€ 525,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 1 спальняв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 75 м²
€ 155,000
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens South: Elliniko 80 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 B…
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 104 м²
€ 410,000
Elliniko south of Athens, Ano Sourmena area, newly built luxury apartment of 104 sq.m. in mo…
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 140 м²
€ 780,000
Elliniko area south of Athens, apartment of 140sq.m. 1st floor of luxury construction with a…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 422 м²
€ 2,300,000
Elliniko south of Athens maisonette of 422sq.m. Luxurious construction and special architect…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 305 м²
€ 1,800,000
Elliniko south of Athens maisonette of 305sq.m. Luxurious construction and special architect…
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Дом 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 110 м²
€ 130,000
Код недвижимости: 1410 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Дом общей площадью 110 кв.м, на первом этаже A…
Вилла 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1560 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Квартира 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 122 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…

Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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