Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Municipality of Elafonisos
  5. Квартиры

Квартиры в Municipality of Elafonisos, Греция

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением в Касандрия, Греция
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением
Касандрия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 10/16
Продаётся двухкомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на улице Белы…
€45,234
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Korydallos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€237,521
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€192,986
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€2,47 млн
Дом 3 комнаты под аренду в Тасос, Греция
Дом 3 комнаты под аренду
Тасос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2
Продается в Лименас Тасос в прекрасном месте на природе односемейного дома 150 кв. на 3 уров…
€350,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Saronis, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,58 млн
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€585,719
Дом с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Греция
Дом с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
Площадь 387 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 387 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
€362,352
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€486,445
Квартира 1 спальня с furnishings в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€381,023
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником
Mesovouni, Греция
Комнаты 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€79,174
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Продается квартира в Неа Перамос, Элефитер префектуры Кавала за 120 000 € ( Листинг № ΝΠ622 …
€120,000

Параметры недвижимости в Municipality of Elafonisos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти