ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Municipality of Elafonisos
Квартиры
Квартиры в Municipality of Elafonisos, Греция
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением
Касандрия, Греция
2
1
60 м²
10/16
Продаётся двухкомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на улице Белы…
€45,234
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Korydallos, Греция
3
1
72 м²
2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€237,521
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
4
2
40 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€192,986
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
250 м²
5/1
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€2,47 млн
Рекомендовать
Дом 3 комнаты под аренду
Тасос, Греция
3
3
150 м²
2
Продается в Лименас Тасос в прекрасном месте на природе односемейного дома 150 кв. на 3 уров…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
7
2
470 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,58 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
135 м²
1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€585,719
Рекомендовать
Дом с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
387 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 387 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
€362,352
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
4
205 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€486,445
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Афины, Греция
2
1
67 м²
1/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€381,023
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником
Mesovouni, Греция
1
128 м²
1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€79,174
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
2
1
67 м²
2
Продается квартира в Неа Перамос, Элефитер префектуры Кавала за 120 000 € ( Листинг № ΝΠ622 …
€120,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Municipality of Elafonisos, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL