Дом 2 комнаты Dato, Греция 2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1 Этаж

€ 60,000

Продается отдельно стоящий дом, в Дато Кавалас, 55 кв.м. на 1000 м земли, в очень тихом мест…