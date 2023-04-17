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Купить недвижимость с видом на море в Municipality of Eastern Samos, Греция

Самос
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Paleokastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Paleokastro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из гос…
Вилла 10 спаленв Самос, Греция
Вилла 10 спален
Самос, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…

Параметры недвижимости в Municipality of Eastern Samos, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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