Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Северные Эгейские острова
  5. Municipality of Eastern Samos

Купить недвижимость с видом на горы в Municipality of Eastern Samos, Греция

Самос
2
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 1 комнатав Греция, Греция
Дом 1 комната
Греция, Греция
1 Количество комнат 198 м²
€ 440,682
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на гор…
Коттедж 5 спаленв Thymari, Греция
Коттедж 5 спален
Thymari, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 546,586
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Квартира 3 спальнив Psakoudia, Греция
Квартира 3 спальни
Psakoudia, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 370,000
Property Code: HPS676 - Maisonette FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou for €370.000 . Th…
Квартира 3 комнатыв Греция, Греция
Квартира 3 комнаты
Греция, Греция
3 Количество комнат 196 м² Количество этажей 1
€ 363,866
Продается квартира площадью 196 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
Таунхаус 4 комнатыв triadi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
triadi, Греция
4 Количество комнат 200 м²
€ 200,000
For sale an unfinished 3-storey maisonette of 200 m² in Thermi
Коттедж 2 спальнив периферия Аттика, Греция
Коттедж 2 спальни
периферия Аттика, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 327,951
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Домв Municipality of Athens, Греция
Дом
Municipality of Athens, Греция
320 м²
€ 2,223,624
Продается 1-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. Не…
Дом 4 комнатыв периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 184 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 581356 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Nafplio Lefkakia за € 195.000. Это 184 кв. Ме…
Коттедж 2 спальнив Chalcedon, Греция
Коттедж 2 спальни
Chalcedon, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 69,565
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Таунхаус 3 спальнив Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,007
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
450 м²
€ 1,768,792
Продается 2-этажный коттедж площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 1 спальняв Vitalades, Греция
Квартира 1 спальня
Vitalades, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 59,628
Продается квартира площадью 37 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…

Параметры недвижимости в Municipality of Eastern Samos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти