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Купить коттедж с видом на море в Municipality of Eastern Samos, Греция

Самос
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Paleokastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Paleokastro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из гос…

Параметры недвижимости в Municipality of Eastern Samos, Греция

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с бассейном
недорогая
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