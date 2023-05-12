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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of East Mani, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Mina, Греция
Таунхаус 3 спальни
Mina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…

Параметры недвижимости в Municipality of East Mani, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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