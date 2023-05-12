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Жильё с видом на море в Municipality of East Mani, Греция

2 объекта найдено
Вилла 2 спальни в nikandreio, Греция
Вилла 2 спальни
nikandreio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Коттедж 3 спальни в Йитион, Греция
Коттедж 3 спальни
Йитион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в Municipality of East Mani, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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