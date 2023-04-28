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Жильё в Municipality of Dionysos, Греция

1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Dionysos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных…

Параметры недвижимости в Municipality of Dionysos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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