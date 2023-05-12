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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой этаж…

Параметры недвижимости в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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