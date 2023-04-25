ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Dafni - Ymittos
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
Квартира 2 спальни
Neo Rysio, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 720,000
Продается квартира площадью 223 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
120 м²
-1 Этаж
€ 750,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 120 m2, 2 Уровни, …
Таунхаус 2 спальни
Agii Deka, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 59,000
На продажу выставлен двухуровневый таунхаус в самом сердце традиционной деревни Агии Дека. Э…
Квартира 3 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат
143 м²
€ 385,000
Код недвижимости: HPS3254 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Кассандре Афитос для € 385.000. Это 143 кв.…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 131 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Вилла 8 спален
Никити, Греция
3 ванных комнат
400 м²
€ 3,500,000
Код недвижимости: HPS51 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 3.500.000. Это 400 кв. Вилл…
Дом 4 спальни
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
7 Количество комнат
450 м²
€ 1,292,288
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 73 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
2 Этаж
€ 177,000
Kavala, Kipoupoli: THROUGH AUCTION Available Floor apartment 150 sq.m. in 305 sq.m. plot on…
Дом 5 спален
Македонии и Фракии, Греция
6 Количество комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 347,924
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 287 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
Параметры недвижимости в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты