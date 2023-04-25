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Квартиры-студии в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 ванных комнат 20 м²
€ 29,000
Код недвижимости: 1334 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, рядом со студией общей площадью 20 кв.м, на 5 …

Параметры недвижимости в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

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