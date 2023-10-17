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Дома в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой этаж…
€320,000
Дом 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Дом 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
— Площадь: 86 м2 + большая веранда — Этаж: 1ый (высокий) — Кол-во комнат: 2K — Год постро…
€260,000

Параметры недвижимости в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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