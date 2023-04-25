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Квартиры с видом на горы в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

Municipal Unit of Dafni
5
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается дуплекс площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
Квартира 2 спальни в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 7/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…

Параметры недвижимости в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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