Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Dafni - Ymittos
  6. Квартиры

Квартиры в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

Municipal Unit of Dafni
5
Квартира В архив
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается дуплекс площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
Студия 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 ванных комнат 20 м²
€ 29,000
Код недвижимости: 1334 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, рядом со студией общей площадью 20 кв.м, на 5 …
Квартира 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 ванных комнат 30 м²
€ 43,000
Neos Kosmos Недавно построенная квартира с 1 спальней, 1 кухней ( Гостиная ) 1 ванная комнат…
Квартира 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 ванных комнат 54 м²
€ 74,000
Ref: 19 - Laurel SALE Apartment with 1 Bedroom, 1 Livingroom, 1 Kitchen, 1 Bathroom, area of…
Квартира 3 спальни в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 355,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 2 спальни в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 7/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
Квартира 1 комната в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 38 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 3 спальни в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 305,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…

Параметры недвижимости в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти