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Виллы в Municipality of Corinth, Греция

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9
Municipal Unit of Corinth
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11 объектов найдено
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
4 ванных комнат 234 м²
€ 550,000
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
Вилла 7 спален в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни в Кинета, Греция
Вилла 4 спальни
Кинета, Греция
4 ванных комнат 600 м²
€ 6,500,000
Код недвижимости: 1353 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, вилла общей площадью 600 м ², 3 уровня Мегара.…
Вилла 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Вилла 1 спальня в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Вилла 1 комната в Porto Germeno, Греция
Вилла 1 комната
Porto Germeno, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Идеальная вилла на берегу чистых и прозрачных вод Ионического моря, в одном из наиболее экол…
Вилла 4 спальни в Рито, Греция
Вилла 4 спальни
Рито, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 6 спален в Кинета, Греция
Вилла 6 спален
Кинета, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаётся великолепная трёхэтажная вилла площадью 186 м2, в пригороде Кинетта города Афины. …
Вилла 3 спальни в Кинета, Греция
Вилла 3 спальни
Кинета, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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