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Таунхаусы с бассейном в Municipality of Corinth, Греция

Коринф
10
Municipal Unit of Assos - Lechaio
6
Municipal Unit of Saronikos
4
Municipal Unit of Solygeia
3
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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