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  5. Municipality of Corinth

Жильё с видом на горы в Municipality of Corinth, Греция

Коринф
38
Municipal Unit of Assos - Lechaio
23
Municipal Unit of Solygeia
6
Municipal Unit of Corinth
2
36 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лутра Ореас Еленис, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уров…
Коттедж 2 спальни в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 7 спален в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 1 спальня в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Таунхаус 1 комната в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальни в Alepochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Alepochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
Таунхаус 3 спальни в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кинета, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 5 комнат в Кинета, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кинета, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
Таунхаус 2 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Таунхаус 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Таунхаус 2 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 71 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Таунхаус 3 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Таунхаус 2 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Коттедж 4 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 4 спальни
Kato Assos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Таунхаус 4 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kato Assos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Таунхаус 3 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Assos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 2 спальни в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Таунхаус 4 спальни в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 247,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Коттедж 5 спален в Кинета, Греция
Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
Вилла 4 спальни в Рито, Греция
Вилла 4 спальни
Рито, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 445 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Коттедж 3 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 690,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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