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47 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни рядом с метро, с AirConditioning, с Airy
Municipality of Corinth, Греция
2
1
100 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 100 Sq.m., 2 Bedr…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
5
2
130 м²
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
3
1
125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
4
2
134 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Alepochori, Греция
2
1
75 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€127,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
5
4
234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой
Асос, Греция
3
2
135 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
4
1
127 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning
Асос, Греция
2
1
106 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Korinthia: Assos-Lechaio 106 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
€130,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутра Ореас Еленис, Греция
10
7
675 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€3,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Асос, Греция
4
1
179 м²
For Sale -- Residential -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Кинета, Греция
4
4
600 м²
Код недвижимости: 1353 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, вилла общей площадью 600 м ², 3 уровня Мегара.…
€6,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море
Municipality of Corinth, Греция
1
1 120 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кинета, Греция
2
1
120 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
€1,80 млн
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
4
1
155 м²
3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€180,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Кинета, Греция
7
2
300 м²
1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€700,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
3
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Lecheo, Греция
5
3
140 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€210,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings
Porto Germeno, Греция
1
315 м²
1
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с furnishings
Alepochori, Греция
1
400 м²
1
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Porto Germeno, Греция
4
2
190 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€285,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Assos, Греция
7
5
400 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€800,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Кинета, Греция
1
320 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью в 320 кв.мв городке Кинета, который находится в западно…
€225,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Кинета, Греция
6
3
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
3
1
290 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
4
2
175 м²
1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
3
3
145 м²
1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€180,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутра Ореас Еленис, Греция
5
1
152 м²
1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€400,000
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