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Дома в Municipality of Corinth, Греция

Коринф
30
Municipal Unit of Solygeia
6
Municipal Unit of Assos - Lechaio
5
Municipal Unit of Saronikos
3
47 объектов найдено
Коттедж 2 спальни рядом с метро, с AirConditioning, с Airy в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни рядом с метро, с AirConditioning, с Airy
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 100 Sq.m., 2 Bedr…
€150,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€210,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€127,000
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
€120,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€250,000
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning в Асос, Греция
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Assos-Lechaio 106 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
€130,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€3,50 млн
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
€270,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Кинета, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Кинета, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Код недвижимости: 1353 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, вилла общей площадью 600 м ², 3 уровня Мегара.…
€6,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 1 комната с видом на море
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 120 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Цена по запросу
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кинета, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
€1,80 млн
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€200,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€180,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Кинета, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€700,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€130,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Lecheo, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Lecheo, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€210,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings в Porto Germeno, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings
Porto Germeno, Греция
Комнаты 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…
€200,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
€370,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Porto Germeno, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Porto Germeno, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€285,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kato Assos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Assos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€800,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Кинета, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью в 320 кв.мв городке Кинета, который находится в западно…
€225,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€270,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
€500,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€180,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€400,000

Типы недвижимости в Municipality of Corinth

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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