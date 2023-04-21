Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Corinth
  6. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Municipality of Corinth, Греция

Коринф
15
Municipal Unit of Assos - Lechaio
9
Municipal Unit of Solygeia
3
Коттедж В архив
Очистить
14 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни в Lecheo, Греция
Коттедж 3 спальни
Lecheo, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 2 спальни в Porto Germeno, Греция
Коттедж 2 спальни
Porto Germeno, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 5 спален в Kato Assos, Греция
Коттедж 5 спален
Kato Assos, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Коттедж 5 спален в Кинета, Греция
Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
Коттедж 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 445 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 3 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 7 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Corinth, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
Коттедж 3 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
Коттедж 5 спален в Корфос, Греция
Коттедж 5 спален
Корфос, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти