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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Corinth
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в Municipality of Corinth, Греция
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Коттедж
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14 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни
Lecheo, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 2 спальни
Porto Germeno, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 5 спален
Kato Assos, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 445 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 3 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 7 спален
Municipality of Corinth, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
Коттедж 5 спален
Корфос, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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