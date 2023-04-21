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Квартиры в Municipality of Corinth, Греция

Municipal Unit of Assos - Lechaio
6
Коринф
4
Квартира В архив
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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Кинета, Греция
Квартира 3 комнаты
Кинета, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,300,000
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
Квартира 3 спальни в Alepochori, Греция
Квартира 3 спальни
Alepochori, Греция
2 ванных комнат 115 м²
€ 210,000
Ref: 195 - Schinos Alepochoriou ПРОДАЖА Каменный мезонет на уровнях 2 с 3 Спальни, 1 Гостина…
Квартира 1 спальня в Kato Assos, Греция
Квартира 1 спальня
Kato Assos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 3 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 3 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 137,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 1 спальня в Kato Assos, Греция
Квартира 1 спальня
Kato Assos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 71 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 1 спальня в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Corinth, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 47 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмо…
Квартира 1 спальня в Лутра Ореас Еленис, Греция
Квартира 1 спальня
Лутра Ореас Еленис, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 40,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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