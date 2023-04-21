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  5. Municipality of Corinth

Жильё в Municipality of Corinth, Греция

Коринф
38
Municipal Unit of Assos - Lechaio
23
Municipal Unit of Solygeia
6
Municipal Unit of Corinth
2
75 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лутра Ореас Еленис, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уров…
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
2 ванных комнат 150 м²
€ 320,000
Korinth Assos Lechaio detached house of 150 sq.m. on a plot of 1100 sq.m. on the beach, 2 le…
Квартира 3 комнаты в Кинета, Греция
Квартира 3 комнаты
Кинета, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,300,000
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
1 ванных комнат 125 м²
€ 190,000
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
Коттедж 2 спальни в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 1 спальня в Alepochori, Греция
Коттедж 1 спальня
Alepochori, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 127,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
4 ванных комнат 234 м²
€ 550,000
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
2 ванных комнат 135 м²
€ 120,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальни в Корфос, Греция
Коттедж 2 спальни
Корфос, Греция
1 ванных комнат 50 м²
€ 42,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Solygeia 50 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathrooms…
Коттедж 2 спальни в Асос, Греция
Коттедж 2 спальни
Асос, Греция
1 ванных комнат 106 м²
€ 130,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Assos-Lechaio 106 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
Вилла 7 спален в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
1 ванных комнат 179 м²
€ 270,000
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
Вилла 4 спальни в Кинета, Греция
Вилла 4 спальни
Кинета, Греция
4 ванных комнат 600 м²
€ 6,500,000
Код недвижимости: 1353 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, вилла общей площадью 600 м ², 3 уровня Мегара.…
Квартира 3 спальни в Alepochori, Греция
Квартира 3 спальни
Alepochori, Греция
2 ванных комнат 115 м²
€ 210,000
Ref: 195 - Schinos Alepochoriou ПРОДАЖА Каменный мезонет на уровнях 2 с 3 Спальни, 1 Гостина…
Вилла 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Вилла 1 спальня в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Таунхаус 1 комната в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальни в Alepochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Alepochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
Таунхаус 3 спальни в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кинета, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 5 комнат в Кинета, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кинета, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
Таунхаус 4 спальни в Кинета, Греция
Таунхаус 4 спальни
Кинета, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Квартира 1 спальня в Kato Assos, Греция
Квартира 1 спальня
Kato Assos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Коттедж 3 спальни в Lecheo, Греция
Коттедж 3 спальни
Lecheo, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Квартира 3 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 3 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 137,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Таунхаус 3 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Коттедж 4 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 4 спальни
Kato Assos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 205,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Таунхаус 1 комната в Porto Germeno, Греция
Таунхаус 1 комната
Porto Germeno, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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