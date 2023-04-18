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Купить вилла в Municipality of Chondros, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Keratokambos, Греция
Вилла 6 спален
Keratokambos, Греция
7 ванных комнат 416 м²
€ 450,000
Три одноэтажных дома с шестью спальнями, две кухни, полностью меблированные мебелью Бонтемпи…

Параметры недвижимости в Municipality of Chondros, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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