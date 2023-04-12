Купить таунхаус с видом на море в Municipality of Athens, Греция

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Афины
167
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17
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Неа-Макри
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Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,980,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 3 комнаты
Рафина, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 435,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 2 спальни
Thymari, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 148,000
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 4 спальни
Като-Сулион, Греция
5 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Таунхаус 3 спальни
Айос-Спиридон, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 1 спальня
Епанохори, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальни
Грампия, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальни
Artemida, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 325,000
Продается таунхаус площадью 166 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни
Лаврион, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 520,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,380,000
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 674,650
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,550,000
Продается таунхаус площадью 600 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй этаж…
Таунхаус 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 890,000
Продается таунхаус площадью 517 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни
Айос-Спиридон, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальни
Пеания, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 237,000
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 7 спален
Рафина, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 347,000
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
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Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция
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