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Купить недвижимость с видом на море в Municipality of Athens, Греция

Афины
2405
alimos
70
Каливия-Торику
54
Agia Marina
51
Неа-Макри
44
Рафина
38
Artemida
34
Limenas Markopoulou
31
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602 объекта найдено
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Вилла 4 спальнив Афины, Греция
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 150 м² 3/1 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 186 м²
€ 1,000,000
Продаётся великолепная трёхэтажная вилла площадью 186 м2, в пригороде Кинетта города Афины. …
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 360 м²
€ 760,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 500 м²
€ 2,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 110 м² 2/1 Этаж
€ 305,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 510 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 510 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 153 м² 3/1 Этаж
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 153 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 390 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Квартира 1 спальняв Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
2 Количество комнат 68 м²
€ 430,000
Продается дуплекс площадью 68 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж с…
Дом 2 спальнив Афины, Греция
Дом 2 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 550 м²
€ 2,875,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 200 м² 2/1 Этаж
€ 635,000
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
350 м²
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 275 м²
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 2 спальнив Афины, Греция
Дом 2 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
7 Количество комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 525,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 250 м²
€ 1,300,000
Продается дуплекс площадью 250 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
Дом 1 комнатав Афины, Греция
Дом 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат 244 м² Количество этажей 3
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 259 м² Количество этажей 3
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 259 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 120 м² 5/1 Этаж
€ 590,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Дом 6 спаленв Афины, Греция
Дом 6 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат 300 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 225 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
Дом 6 спаленв Афины, Греция
Дом 6 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 820 м²
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 820 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 125 м² 5/1 Этаж
€ 2,105,000
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 250 м² Количество этажей 4
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…

Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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