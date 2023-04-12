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Купить дом с видом на море в Municipality of Athens, Греция

Афины
1293
Agia Marina
45
Неа-Макри
40
Каливия-Торику
36
Artemida
31
Limenas Markopoulou
30
Рафина
22
Лаврион
17
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461 объект найдено
Вилла 4 спальнив Афины, Греция
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 186 м²
€ 1,000,000
Продаётся великолепная трёхэтажная вилла площадью 186 м2, в пригороде Кинетта города Афины. …
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 360 м²
€ 760,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 500 м²
€ 2,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 510 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 510 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 390 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 2 спальнив Афины, Греция
Дом 2 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 550 м²
€ 2,875,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
350 м²
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 275 м²
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 2 спальнив Афины, Греция
Дом 2 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
7 Количество комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 525,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Дом 1 комнатав Афины, Греция
Дом 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат 244 м² Количество этажей 3
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 259 м² Количество этажей 3
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 259 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 6 спаленв Афины, Греция
Дом 6 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат 300 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 225 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
Дом 6 спаленв Афины, Греция
Дом 6 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 820 м²
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 820 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 250 м² Количество этажей 4
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 240 м² Количество этажей 3
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
220 м²
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
348 м²
€ 2,800,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 250 м²
€ 1,420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 6 спаленв Афины, Греция
Дом 6 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат 430 м²
€ 900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 430 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
300 м²
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат 520 м²
€ 1,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 520 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Дом 2 спальнив Афины, Греция
Дом 2 спальни
Афины, Греция
192 м²
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 370 м² Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Третий этаж…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
220 м²
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 283 м² Количество этажей 3
€ 620,000
Продается таунхаус площадью 283 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…

Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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