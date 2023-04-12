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Купить коттедж с бассейном в Municipality of Athens, Греция

Афины
236
Artemida
24
Неа-Макри
24
Agia Marina
15
Каливия-Торику
15
Лаврион
10
Рафина
9
Limenas Markopoulou
8
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15 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Афины, Греция
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 665,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 4 спальнив Афины, Греция
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
400 м²
€ 810,000
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
Коттедж 4 спальнив Афины, Греция
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
3 ванных комнат 260 м²
€ 1,200,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Kolymvitirio 260 Sq.m., 4 Bed…
Коттедж 5 спаленв alimos, Греция
Коттедж 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальнив Коропион, Греция
Коттедж 4 спальни
Коропион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Афины, Греция
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат 204 м²
€ 1,326,000
Voula - Evryali area south of Athens, maisonette of 204 sq.m. furnished on a plot of 300sq.m…
Коттедж 5 спаленв Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 3 спальнив Pikermi, Греция
Коттедж 3 спальни
Pikermi, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спаленв Artemida, Греция
Коттедж 5 спален
Artemida, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 3 спальнив Като-Сулион, Греция
Коттедж 3 спальни
Като-Сулион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 5 спаленв Афины, Греция
Коттедж 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,675,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 556 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальнив Афины, Греция
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 374 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальнив Кератея, Греция
Коттедж 2 спальни
Кератея, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…

Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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