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Жильё с бассейном в Municipality of Argos and Mykines, Греция

Аргос
4
Астрос
3
Municipal Unit of Lerna
2
Municipal Unit of Nea Kios
1
1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в xeropegado, Греция
Таунхаус 2 спальни
xeropegado, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…

Параметры недвижимости в Municipality of Argos and Mykines, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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