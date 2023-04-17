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  5. Municipality of Argos and Mykines

Купить недвижимость с видом на море в Municipality of Argos and Mykines, Греция

Аргос
5
Астрос
3
Municipal Unit of Lerna
1
6 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Astros Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Astros Beach, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Таунхаус 3 спальнив Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 3 спальнив Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Вилла 1 комнатав Municipality of Argos and Mykines, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Argos and Mykines, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
Таунхаус 2 спальнив Skafidaki, Греция
Таунхаус 2 спальни
Skafidaki, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Коттедж 3 спальнив Skafidaki, Греция
Коттедж 3 спальни
Skafidaki, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в Municipality of Argos and Mykines, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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