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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Argos and Mykines, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Ахладокамбос, Греция
Коттедж 3 спальни
Ахладокамбос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в Municipality of Argos and Mykines, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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