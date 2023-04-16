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Купить вилла с видом на море в Municipality of Andros, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комнатав Stenies, Греция
Вилла 1 комната
Stenies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 436,000
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на гор…

Параметры недвижимости в Municipality of Andros, Греция

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