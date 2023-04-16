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Купить квартиру в Municipality of Andros, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Ormos Korthiou, Греция
Квартира 3 комнаты
Ormos Korthiou, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается квартира площадью 350 кв.м в регионе Киклады. Квартира расположена на этаже и сост…

Параметры недвижимости в Municipality of Andros, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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