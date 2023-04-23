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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Западная Греция
Municipality of Andritsaina and Krestena
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