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Виллы с бассейном в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

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1 объект найдено
Вилла 8 спален в Неохори Миртутион, Греция
Вилла 8 спален
Неохори Миртутион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000

Параметры недвижимости в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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